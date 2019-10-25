Beşiktaş'ın 2017 yazında Valencia'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Siyah Beyazlılar'dan ayrıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'ın yolunu tutmuştu. Arap Yarımadası'nda da gollerine devam eden 34 yaşındaki golcü oyuncu, ülkesi İspanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına gündem yaratan bir transfer açıklaması yaptı.

Canal Sur'ün sorularını yanıtlayan yıldız isim, eski takımı Almeria'ya geri döneceğine yönelik iddialarla ilgili olarak "İlerisi için böyle bir ihtimal var ve bu da her iki taraf için güzel olur. Ancak şu ana kadar herhangi bir görüşmemiz olmadığından transferle ilgili bir şey söyleyemem." şeklinde konuştu. Negredo'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler