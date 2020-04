2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'a transfer olan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, ülkesinin radyo yayını olan Radio Marca Sevilla'ya konuk oldu.

Beşiktaş hakkında da konuşan Negredo, takımdan ekonomik sıkıntılardan dolayı ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

İşte İspanyol oyuncunun açıklamalarından bazıları;

"Seyircisiz oynamak üzücü ama..."

Bundan sonra kalan maçların seyircisiz oynanmasını kimse istemez. Kimse bu durumu kabul edemez. Fakat her şeyden önce insan sağlığı geliyor. Şu anda en iyi önlem seyirsicisiz olarak gözüküyor. Burada liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Diğer ülkelerde nasıl karar verilecekse burada da aynısı olacak. Şu anda futbol için durum iyi değil, çok fazla para kaybediyorlar. Zamanla düzelecektir her şey ve işler yoluna girecektir. Karantina süresinde bireysel olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Transferde de her şey değişecek, büyük transfer bedelleri de düşecek."

"Beşiktaş'ta kalmak isterdim"

"Beşiktaş'tan finansal problemler nedeniyle ayrıldım. Beşiktaş'ın durumu çok iyi değildi. Beni göndermek istediler, ben de daha fazla sorun yaratmak istemedim. Beşiktaş'ta kalmak isterdim, Guti'ye de hayran bir insandım ve onunla çalıştığım için mutluydum. Ayrıldığım için üzgünüm aslında."

"Dubai'de hava çok sıcak"

"Söylenenlere göre sıcaklık virüsün yayılmasını engelleyip hemen ölüyorlarmış. Bizim bulunduğumuz yer olan Dubai'de neredeyse tüm yıl havalar sıcak. Biz buna rağmen ne önlem alınması gerekiyorsa almış durumdayız. Aynı şekilde burada yaşayan herkes önlemlerini sıkı almış. Baktığımız zaman burada kimse öyle kafasına göre dolaşamıyor ve kurallara uymayanlara ciddi idari cezalar veriliyor."

"Sevilla benim için özel"

"İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'nın seviyesine yakın 2 takım var, onlar da Atletico Madrid ve Sevilla. Sevilla taraftarları benim için çok özel, onları hep hatırlayacağım."