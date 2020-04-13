Alvaro Morata'dan Hacı Sabancı stili cevap: 'Evdeyim zaten'
Corona virüsle başlayan 'evde kal' furyasında kalınacak olan ev kavramı herkesin kafasını karıştırıyor. Ev deyince aklına apartman dairesi gelen herkes, yüksek gelirlilerin müstakil evlerini, ev olarak görmüyor ve uyarma ihtiyacı hissediyor. Son örneği ise Atletico Madrid'in yıldızı Alvaro Morata'dan.
Hacı Sabancı, Instagram'da spor yaparken paylaştığı fotoğrafının altına gelen "Dışarı çıkmayın diyorlar siz dışarıdasınız" yorumuna "Sakin ol champ evdeyim" yanıtını vermişti.
Bir benzerini de Atletico Madrid'in yıldızı Alvaro Morata yaşadı. Eşiyle beraber evinin sınırları içerisinde bulunan göl parkta romantik bir poz paylaşan Morata'ya bir takipçisi 'ayar vermek' istedi.
Takipçisi, Morata'ya "Evde kalmalıydın" deyince, Morata da "Zaten evdeyim" cevabını verdi.