Hacı Sabancı, Instagram'da spor yaparken paylaştığı fotoğrafının altına gelen "Dışarı çıkmayın diyorlar siz dışarıdasınız" yorumuna "Sakin ol champ evdeyim" yanıtını vermişti.

Bir benzerini de Atletico Madrid'in yıldızı Alvaro Morata yaşadı. Eşiyle beraber evinin sınırları içerisinde bulunan göl parkta romantik bir poz paylaşan Morata'ya bir takipçisi 'ayar vermek' istedi.

Takipçisi, Morata'ya "Evde kalmalıydın" deyince, Morata da "Zaten evdeyim" cevabını verdi.