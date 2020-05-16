Beşiktaş'ın kaleci transferi listesinde en üst sırada yer alan Alvaro Montero, Siyah Beyazlı ekip taraftarlarını heyecanlandıran bir hamlede bulundu. 1.96 boyundaki Kolombiyalı eldiven, Beşiktaş'ın Instagram hesabını takibe aldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Montero'nun Siyah Beyazlı ekibe çok yakın olduğu yorumlandı. Peki, Alvaro Montero kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç kalecinin kariyeri.





Alvaro Montero kimdir?

Tam adı Alvaro David Montero Perales olan başarılı oyuncu, 29 Mart 1995 yılında Kolombiya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2013 yılında Sao Caetano'da başlayan Montero, 2014 yılında Arjantin'in yolunu tuttu ve San Lorenzo'ya transfer oldu.

Brezilya ve Arjantin'de kısa süre forma giydikten sonra ülkesi Kolombiya'ya gelen ve Cucuta Deportivo'ya transfer olan genç kaleci, 1 sezon sonra Deportes Tolima ile anlaştı. İlk sezonunda 38 resmi maça çıkan Montero, 2019 yılında ise 51 maçta boy gösterdi.

Bu sezon 11 maçta görev alan genç kaleci, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin takibine girdi.

Profesyonel kariyerinde 120 maça çıkan Montero'nun piyasa değeri 2 milyon Euro.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.