Beşiktaş'ta başarıyla geçirdiği yılların ardından Kara Kartal’a desteğe devam eden Oscar Cordoba, Kolombiyalı vatandaşı Alvaro Montero'yu Beşiktaş’a teklif etti. Ersin Destanoğlu’nun ayrılığı halinde girişimlerde bulunma kararı alan yönetimin, eski dosttan gelen bu öneriyi de dikkate aldığı ve 1,96’lık kaleciyi de listeye ekledi. İsmi daha önce de Beşiktaş'la anılan Montero'nun kariyeri, Siyah Beyazlı ekip taraftları tarafından merak konusu oldu. Alvaro Montero kimdir, kaç yaşında? Alvaro Montero nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Alvaro Montero kimdir, kaç yaşında? Alvaro Montero nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Alvaro David Montero Perales olan başarılı oyuncu, 29 Mart 1995 yılında Kolombiya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2013 yılında Sao Caetano'da başlayan Montero, 2014 yılında Arjantin'in yolunu tuttu ve San Lorenzo'ya transfer oldu.

Brezilya ve Arjantin'de kısa süre forma giydikten sonra ülkesi Kolombiya'ya gelen ve Cucuta Deportivo'ya transfer olan genç kaleci, 1 sezon sonra Deportes Tolima ile anlaştı. İlk sezonunda 38 resmi maça çıkan Montero, 2019 yılında ise 51 maçta boy gösterdi.

2020'de 27, 2021'de ise 22 maçta görev alan 26 yaşındaki kaleci, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin takibine girdi.

Profesyonel kariyerinde 158 maça çıkan Montero'nun piyasa değeri 1.8 milyon Euro.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Reinaldo Rueda'nın takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

İlk kez Carlos Queiroz döneminde A Milli Takım daveti alan 1.96 boyundaki kaleci, 3 kez de forma şansı buldu.