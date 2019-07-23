Altyaş kategorilerinde gurur tablosu

Hazırlayan: Mertcan Polat

İsveç’teki U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milliler, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederken, turnuvanın son gününde 4x100’de unutulmaz bir zaferin altına imza attı.

Genç Milliler, İsveç’te gerçekleştirilen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. En dikkat çeken başarı ise erkekler 4x400’de geldi. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı’dan oluşan bayrak takımında son değişimde bayrağı teslim alan Çanakçı inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Milli sporcu, son metrelerde Fransa, İtalya, Çekya ve İspanya’yı geçerek ülkemize altın madalyayı getirdi. Ay-Yıldızlı dörtlü, 3:08.34 ile şampiyonluğu alırken, hem iki yıl önce bu şampiyonada kırılan U20 Türkiye rekorunu bir buçuk saniye geliştirdi. Hem de Avrupa’da bu yılın en iyi U20 yaş grubu derecesini yaptı.

Namağlup şampiyon

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde İtalya’yı 3-0 devirdi. Ay-Yıldızlılar hem kupa kaldırmanın sevincini hem de namağlup zafere ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İtalya ve Hırvatistan’ın ortaklaşa düzenlediği U-16 Dünya Şampiyonası’nda Filenin Sultanları, İtalya, Sırbistan, Hollanda, Romanya ve Belçika’nın olduğu gruptan lider çıktı. Yarı finalde Rusya’yı eleyen Ay- Yıldızlılar, finalde ise İtalya’yı devirmeyi başardı. Milli sporcular organizasyonda zafere ulaşırken, başarılması zor bir istatistiğin de altına imza attı. 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Türkiye, 6 maçta ise rakiplerine set şansı dahi vermedi. Şampiyonların hocası başantrenör Berk İnanç da zaferin ardından, “Kızlarımız sonuna kadar mücadele ettiler. Bu sonuç bizim için çok büyük bir gururdur” ifadelerini kullandı.

Alkışı hak ettiler

U-20 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Genç Kız Milli Takımı, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Üçüncülük maçında Ay- Yıldızlılar, Rusya’ya kaybetse de turnuvayı 4.’lükle noktaladı.

Meksika’da gerçekleştirilen U20 Dünya Şampiyonası’nda da milli sporcularımız ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Organizasyon boyunca müthiş bir özveri ortaya koyan Genç Kız Milli Takımı, C Grubu’ndan 2. olarak çıktı. Ay-Yıldızlılar, yarı finalde ise dramatik bir şekilde altın set sonucunda İtalya’ya kaybetti. Dün gece de Rusya ile üçüncülük maçında kozlarını paylaşan Türkiye, 3-1’lik yenilginin ardından organizasyonu dördüncülük ile noktaladı. Milli sporcuların, her şeye rağmen ortaya koyduğu performans ve özveri, tüm herkes tarafından büyük takdir topladı.

***

*Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Meryem Bekmez, 10 bin metre yürüyüşte altına uzandı.

***