Altyapı sporcusu çalıştıran antrenörlere öncelik tanındı

Türkiye Triatlon Federasyonu, mayıs ayında yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Ankara OS-ITU 1. Kademe Antrenör Kursu’nun 25-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından belirlenmiş kontenjan ve antrenörlük belgesine sahip olma gibi seçme kriterlerinin yanı sıra bu sene başında Antalya’da düzenlenen antrenör gelişim seminerine katılmış kişiler ile altyapı sporcusu çalıştıran antrenörlere öncelik tanındığı belirtildi.

Camiaya yoğun ilgiden dolayı teşekkür edilerek, "Triatlon branşında nitelikli ve donanımlı antrenör yetiştirilmesi, antrenör sayısının arttırılması ihtiyacının hızlı şekilde karşılanması hedefiyle planlamalarımız hız kesmeden devam edecektir. Önceliğimiz, ITU 1. kademe antrenör kurslarının ülkemizde sık sık düzenlenir hale gelmesi ve devamında da ikinci kademe kurslarının hayata geçirilmesidir." denildi.

Aynı kriterlerde bir sonraki 1. kademe kursun, 2021 yılının ilk yarısında yapılması için Uluslararası Triatlon Birliğine başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

AA