'Alttan ısıtma' ile buzlanma önlenen stat her mevsim yeşil

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- Gümüşhane’de doğal gazla çalışan ‘alttan ısıtma sistemi’ ile Yenişehir Stadyumu zemini, her mevsim yeşil kalıyor. 5 yıldır faal olan sistemle, elverişli hale getirilen zeminde buzlanmanın yanında futbolcuların da ağır sakatlıklar yaşamasının önüne geçiliyor. Stat amiri Erdem Şekerli, "Sporcular buz zeminin üzerinde zorluk çekiyordu. Sistemle bu zaman kadar zemine bağlı bir sakatlanma yaşanmadı" dedi.

Kentte 1998 yılında hizmete açılan Yenişehir Stadyumu’nda, özellikle çetin geçen kış mevisimindeki olumsuz hava şartlarına bağlı zeminde yaşanan buzlanma, aksaklık ve artan oyuncu sakatlanmalarının önüne geçilmesi için zemine 2017 yılında ‘fuel oil’ ile çalışan ‘altan ısıtma sistemi’ kuruldu. TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'un rakiplerini ağırladığı stat zeminindeki sistem, zamanla doğal gaz ısıtma sistemine dönüştürüldü. ‘Alttan ısıtma sistemi’ ile stat zemini, her mevsim yeşil kalıyor. 5 yıldır faal olan sistemle; elverişli hale getirilen zeminde buzlanmanın yanı sıra futbolcuların da ağır sakatlıklar yaşamasının önüne geçiliyor.

"CİDDİ SAKATLANMA YAŞANMADI"

Stat amiri Erdem Şekerli, Yenişehir Stadı’nın dönemin Valisi Okay Memiş tarafından uygulamaya geçildiğini belirterek, “Gümüşhane kış şartlarını yaşayan bir şehirdir. Şehrimizin takımı Gümüşhanespor’da maalesef buzlu zemin üzerinden rakipleri ağırlıyordu. Buzlu zeminde maalesef futbolcu sakatlanmalarına sebep oluyordu. Eski Valimiz Okay Memiş’in girişimleri, bakanımız Muharrem Kasapoğlu’nun da desteğiyle zeminin alt ısıtma projesi hayata geçti. Kış şartlarının zor olmasından dolayı sporcu yaralanmaları oluyordu. Sporcular buz zeminin üzerinde zorluk çekiyordu. Bu sistemin gelmesi bizleri de sporcuları da olumlu anlamda etkiledi. Alttan ısıtmalı zemin projesi hayata geçtiğinden bu zaman kadar zemine bağlı bir sakatlanma yaşanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen temsilciler, rakipler ve izleyiciler zemine hayran kalıyor. TFF tarafından zeminimiz ödüle layık görüldü. Bizlere en iyi çim ödülü verildi, gurur duyduk” dedi.

