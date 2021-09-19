Altliglerde bugün! 2. Lig ve 3. Lig maç programı

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de bugün bir çok karşılaşma oynanacak. 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup, 3. Lig 1,2 ve 3 gruplarda oynanacak karşılaşmaların programı ve detaylar haberimizde...
2. Lig Beyaz Grup:
15.00: 24Erzincan-Isparta 32
15.00: Pazar-Ankara Demir
15.30: 1922 Konya-Akhisarspor
15.30: Z.Kömür-Uşakspor
16.00: Kırklareli-Eskişehir
17.00: Amed-Nazilli Bld.
19.00: Şanlıurfa-Karacabey
19.00: Bucaspor 1928-Pendikspor
Kırmızı Grup:
15.00: Vanspor-Diyarbekir
15.00: Sivas Bld.-Kahramanmaraş
15.00: Bayburt-Serik Bld.
16.00: Somaspor-Afyonspor
16.00: Bodrumspor-Ergene
16.00: İnegölspor-Etimesgut
19.00: Ankara-Adıyaman 1954
19.00: Çorum-Sakaryaspor
3. Lig 1. Grup
15.00: Elazığ-Artvin
15.00: Batman Petrol-Bergama
15.00: Kahta 02-Karaman
15.30: Nevşehir-Osmaniyespor
15.30: Erbaaspor-Çatalcaspor
16.00: Arnavutköy-B.Yıldırım
16.00: Kütahyaspor-Fatsa Bld.
16.00: Hendek-Başkent Akademi
3. Lig 2. Grup:
15.00: Siirt-Bayrampaşa
15.30: Kestel-Karakoçan
15.30: 68 Aksaray-Altındağ
15.30: Hacettepe-52 Orduspor
16.00: Kızılcabölük-İskenderun
16.00: Şile Yıldız-Düzcespor
16.00: Darıca G.B.-Yeşilyurt
16.00: Kuşadası-Yomraspor
3. Lig 3. Grup
14.00: Edirne-Kırıkkale
15.00: Mardin 1969-Karşıyaka
15.00: Gümüşhane-Karaköprü
15.00: Ofspor-Ağrı 1970
15.30: Ceyhanspor-Tepecik
15.30: İçel-Fethiyespor
15.30: Karabükspor-Modafen
19.00: Orduspor 1967-Çankaya