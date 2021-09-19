Altliglerde bugün! 2. Lig ve 3. Lig maç programı

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de bugün bir çok karşılaşma oynanacak. 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup, 3. Lig 1,2 ve 3 gruplarda oynanacak karşılaşmaların programı ve detaylar haberimizde...

2. Lig Beyaz Grup:

15.00: 24Erzincan-Isparta 32

15.00: Pazar-Ankara Demir

15.30: 1922 Konya-Akhisarspor

15.30: Z.Kömür-Uşakspor

16.00: Kırklareli-Eskişehir

17.00: Amed-Nazilli Bld.

19.00: Şanlıurfa-Karacabey

19.00: Bucaspor 1928-Pendikspor

Kırmızı Grup:

15.00: Vanspor-Diyarbekir

15.00: Sivas Bld.-Kahramanmaraş

15.00: Bayburt-Serik Bld.

16.00: Somaspor-Afyonspor

16.00: Bodrumspor-Ergene

16.00: İnegölspor-Etimesgut

19.00: Ankara-Adıyaman 1954

19.00: Çorum-Sakaryaspor

3. Lig 1. Grup

15.00: Elazığ-Artvin

15.00: Batman Petrol-Bergama

15.00: Kahta 02-Karaman

15.30: Nevşehir-Osmaniyespor

15.30: Erbaaspor-Çatalcaspor

16.00: Arnavutköy-B.Yıldırım

16.00: Kütahyaspor-Fatsa Bld.

16.00: Hendek-Başkent Akademi

3. Lig 2. Grup:

15.00: Siirt-Bayrampaşa

15.30: Kestel-Karakoçan

15.30: 68 Aksaray-Altındağ

15.30: Hacettepe-52 Orduspor

16.00: Kızılcabölük-İskenderun

16.00: Şile Yıldız-Düzcespor

16.00: Darıca G.B.-Yeşilyurt

16.00: Kuşadası-Yomraspor

3. Lig 3. Grup

14.00: Edirne-Kırıkkale

15.00: Mardin 1969-Karşıyaka

15.00: Gümüşhane-Karaköprü

15.00: Ofspor-Ağrı 1970

15.30: Ceyhanspor-Tepecik

15.30: İçel-Fethiyespor

15.30: Karabükspor-Modafen

19.00: Orduspor 1967-Çankaya