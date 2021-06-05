Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türk Telekom, Ankara DSİ, Milli Piyango, Karşıyaka ve Başkent Yenişehir’de forma giyen genç basketbolcu Bartuğ Altıparmak, yeni sezona hazırlanıyor.

Başarılı bir sezonu geride bırakan Altıparmak, performansını değerlendirirken Avrupa hedefinin bulunduğunu dile getirdi. “Bireysel anlamda cok verimli bir sezon geçirdim.” diyen Altparmak, “Ağır pandemi şartları tüm spor dallarını etkiledi. Ben elimden geldiğince kendimi hazır tutarak sezona hazırlanmıştım bunun da karşılığını bireysel anlamda aldığımı düşünüyorum, tabiki pandemiden dolayı herkesin yüzde yüz performansını gösteremediği, uzun, yorucu ve sürprizler ile dolu bir sezon oldu. En önemlisi de sakatlıksız ve sağlıklı bir şekilde sezonu bitirebilmek oldu. Önümüzdeki sezon için de yurt içi ve yurt dışı planlarını değerlendiriyorum, bir yandan da bu süreçte ara vermeden bireysel antrenörlerimle yeni sezon icin çalışmalara başladık. Vakit buldukça da çok önem verdigim yabancı dil konusunda kendimi geliştirmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)