Altıparmak iddialı konuştu: Ligin en kaliteli kadrosu bizde

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftası Osmanlıspor’a konuk olan Gazişehir Gaziantep, maçı 1-0 kazandı. Sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan maçı 3-2 kaybeden Gazişehir Gaziantep, Ankara’da soğuk havada oynanan maçta galip gelmesini bildi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Osmanlıspor’u iyi analiz ettiklerini ifade etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında maçın değerlendirmesini yapan Altıparmak, “Öncelikle bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok istediğimiz bir maç oldu. Buraya gelirken tek hedef vardı o da galip gelmek. Bu ligin en kaliteli kadrosu bizde. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Ama sadece bir maç kazandık bunu büyütmemek lazım. Osmanlıspor galibiyeti bizim için hedefimize doğru yürümek adına güzel bir adım oldu. Motivasyon konuşması güzel bir konuşma oldu. Lakin daha önemlisi takımımıza olan inancımızı asla kaybetmedik. Osmanlıspor’u kendi silahıyla vurduk. Bekledik ve hızlı oyuncularımızla hücum ettik. Maçın başından sonuna kadar pozisyon üreten takım bizdik. Belki Sow bugün 3 gol atabilirdi fakat olmadı. Önemli olan maçı kazanmaktı” dedi.