İSTANBUL, (DHA)- Altınyıldız Classics, Türk basketbolunu desteklemeye devam ederek Türkiye Basketbol Federasyonu’na (TBF) bu yıl da resmi giyim sponsoru oldu.

Marka, sponsorluğu kapsamında Milli Takımlar bünyesindeki A seviyeden altyapılara kadar kadın ve erkek 27 farklı Milli Takım ile teknik kadrolarının tüm resmi giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Altınyıldız Classics, kadın ve erkek sporcularının yanı sıra TBF Merkez Hakem Kurulu’nun da tüm üyelerinin giyim ihtiyacını karşılıyor.

Altınyıldız Classics, 2023 sezon sonuna kadar sürecek olan anlaşma kapsamında kadın- erkek milli takım oyuncuları ve teknik heyetleri için takım elbise ve casual kombinlerden oluşan özel koleksiyonlar hazırladı. Marka tarafından hazırlanan bu koleksiyonlar sporcuların ve teknik heyetin bedenlerine özel olarak dikilmesi nedeniyle mağazalarda satışa sunulamayacak.

“TÜRK BASKETBOLUNU DÖRT YILDIR DESTEKLİYOR OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Türkiye Basketbol Federasyonu’na verdikleri destek ile ilgili konuşan Altınyıldız Classics CEO'su Enis Habif, “Altınyıldız Classics olarak Avrupa’da ve dünyada pek çok başarıya imza atan Türk basketbolunu dört yıldır destekliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. İlk günkü heyecanımızla devam ettirdiğimiz sponsorluğumuzla takımlarımızın uluslararası arenadaki mücadelelerinde yanlarında olmaktan ve onları desteklemekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz.” İfadelerini kullandı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, “Türk basketbolunu ve milli takımlarımızı son dört yıldır destekleyen Altınyıldız Classics ile iş birliğimizi devam ettireceğimiz için sevinçliyiz. Türk basketbolunun günden güne artan değerinin ve farkındalığının, yeni sponsorlarımız için bir cazibe kaynağı olmasının yanında mevcut iş ortaklarımız için de uzun soluklu anlaşmalara dönüşmesi bizleri mutlu ediyor. Altınyıldız Classics’in basketbolumuza değer katmak için çıktığımız bu yolda bizimle birlikte olmasını çok önemsiyor ve yeni dönem için büyük heyecan duyuyoruz. Sponsorluk anlaşmamızın Türk basketboluna ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.