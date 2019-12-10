Cem Mete OKUR/ALTINOVA,(Yalova),(DHA)

Altınova Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu İrem Diyarbakırlı, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Yalova Voleybol Karması'nda yer alacak.

Çanakkale’de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele edecek Voleybol Yalova Takımı'nda Altınova Belediyespor’da yetişen İrem Diyarbakırlı da forma giyecek. 2 yıl önce Altınova Belediyespor Voleybol takımında spora başlayan Altınova Hürriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi İrem Diyarbakırlı’ın Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele edecek olan Yalova Karması'na seçilmesi ilçede büyük sevinç yaşattı.

“İNANDIK VE ÇOK ÇALIŞTIK”

Hırs, azim, çok çalışma ve en çok da inancımızla bugünlere gelindiğini dile getiren Altınova Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Yasemin Karaca, “Çok nefes tüketip çok emek verdik. Sıfırdan başlayarak bu noktalara geldik. 2 yıl boyunca en büyük desteği İrem’in ailesi verdi. İrem şimdi mücadelesini Anadolu Yıldızları Takımı'nda hem Altınova'mızı hem de Yalova'yı temsil etmek için verecek. Bizlerden desteğini esirgemeyen Altınova Belediyesi'ne, ailelerimize ve bizler için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü bize bu gururu yaşatan öğrencim İrem Diyarbakırlı'ya ediyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

“ŞANSI AÇIK OLSUN”

Ayrıca Karaca, "Anadolu Yıldızlar Ligi'ni önemli kulüplerin antrenörleri sporcu seçmek için takip ediyor. Maç içinde sporcuları izliyorlar. İrem’in Yalova İl Karmasına seçilmesinden çok bundan sonraki süreç bizim için daha önemli. İrem’in yeteneğinden kuşkumuz yok. Şansının açık olmasını ve bu müsabakalarda keşfedilmesini diliyoruz” diye konuştu.

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