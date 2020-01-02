Altınova Belediyespor ligin ilk yarısını lider tamamladı

Cem Mete OKUR/ALTINOVA(Yalova),(DHA)-ALTINOVA Belediyespor, Yalova Süper Amatör kümede 2019-2020 sezonunu lider kapattı.

Altınova Belediyespor, Süper Amatör Küme'de ligin ilk yarısında oynadığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puanla devreyi lider kapattı. Sezon başında genç bir kadro ile yola çıktıklarını ifade eden Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, “Altınova Belediyespor Altyapı Hocası Senad İbriç, Veysel Kedik ve Rızvan Alemdar Hocalarımızın yetiştirip bize verdiği 11 altyapı oyuncusu inşallah bu yolun sonunda ağabeyleriyle birlikte şampiyonluğu görecek. Devre arasında yapacağımız birkaç takviyeyle inşallah arzuladığımız şampiyonluğu sezon sonunda yakalayacağız. Gün birlik günüdür. Taraftarımızın, takımı desteklemeye devam etmelerini istiyoruz. Altınova’nın genç yeteneklerine taraftarımızın desteği çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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