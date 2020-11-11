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Altınordu'ya Yusuf Yalçın Arslan müjdesi

TFF 1'inci Lig'de salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

11 Kasım 2020, Çarşamba 12:58 Son Güncelleme:
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Altınordu'ya Yusuf Yalçın Arslan müjdesi

Ligde 4'üncü haftada İzmir'de Ankaraspor'la oynanan maçın 12'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen 22 yaşındaki savunmacı, daha sonra oynanan 4 müsabakada görev alamadı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yusuf'un yokluğunda savunmada sol stoper olarak Adanaspor (D), Altay ve Ümraniyespor (D) karşılaşmalarında Kahraman'a forma verirken, son olarak Yılport Samsunspor deplasmanında altyapıdan Yusuf Can'ı ilk 11'de oynattı. Öte yandan üç futbolcunun koronavirüse yakalandığı İzmir ekibinde yarın yapılacak testler merakla bekleniyor. Kurmaylar tüm oyuncuların sonuçlarının negatif çıkmasını umut ediyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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