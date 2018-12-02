Altınordu’ya yan bakılmıyor

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak haftalar ilerledikçe aldığı başarılı sonuçlarla play-off yarışına dahil olan Altınordu’nun son kurbanı Altay oldu. İzmir derbisinde rakibini 2-1’lik skorla mağlup eden Hüseyin Eroğlu’nun öğrencileri, puanını 21’e çıkararak play-off yarışında önemli bir engeli daha dönmeyi başardı. Kırmızı-lacivertliler derbide de kaybetmeyerek yenilmeme serisini 8 maça taşımayı başardı. Son olarak 6. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor’a tek golle boyun eğen Altınordu, o maçın ardından bir daha yenilgi yüzü görmedi. Son 8 haftada kaybetmeyen İzmir ekibi, bu sürede 16 puan toplamayı başardı.

Eroğlu yine kaybetmedi

Altınordu’nun başında çıktığı derbi maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Altay derbisinde de galibiyete uzanan taraf olmayı başardı. Kırmızı-lacivertli takımın başında 13. derbisine çıkan deneyimli teknik adam, 7. kez galibiyete uzanan taraf oldu. Daha önce iki kez Altay’a rakip olan Eroğlu, bu maçlarda bir galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

İHA