Bonservisi Yeni Malatyaspor'da olan orta saha Mustafa'yı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yeni sezonda kadroda değerlendirmek istediği ve 23 yaşındaki oyuncunun hiçbir kulübe kiralanmayacağı vurgulandı. Adanaspor'un ise forvet Ahmet için 1 milyon TL istediği bildirildi. Mustafa ve Ahmet'ten vazgeçmek zorunda kalan kırmızı-lacivertliler alternatif isimlere yöneldi.

DHA