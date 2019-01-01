Altınordu'ya takas teklifi

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda Play-Off yarışı vermeye hazırlanan Altınordu'ya ilk 2 hedefindeki Gazişehir Gaziantep'ten takas teklifi geleceği öğrenildi.

01 Ocak 2019, Salı 17:27
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Altınordu'ya takas teklifi

İzmir ekibi Gazişehir'de oynayan eski futbolcusu Okan Derici'ye talip olurken, Gaziantep temsilcisinin ise bu transfere karşılık Altınordu'dan stoper Hasan Hatipoğlu'nu isteyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin takas teklifi gelmesi halinde bu talebe olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Okan'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda Altınordu'ya dönebileceği bildirildi. 

Öte yandan İzmir temsilcisi, yarın başlayacak Antalya kampında 7 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la, 10 Ocak'ta ise Atiker Konyaspor'la hazırlık maçları oynayacak.

DHA


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