Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 6'ncı maçını kaybeden ve 12 puanla düşme hattında kalan Altınordu'ya rakipleri teselli oldu. Kırmızı-lacivertlilerin alt sıralarda yarıştığı rakiplerinden 14 puanlı 15'inci Erzurumspor FK, Sakaryaspor'a deplasmanda 2-0 yenilirken, 16 puana sahip 14'üncü Tuzlaspor da yine dış sahada Eyüpspor'a aynı skorla mağlup oldu.

Bu ekiplerin üzerinde yer alan Adanaspor ve Göztepe ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Altınordu, tüm rakiplerinin puanlar kaybetmesiyle aradaki farkın açılmamasına sevindi. Sıralamada 16'ncı basamakta yer alan İzmir ekibi bu hafta evinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Altınordu, Erzurumspor'un 2, Tuzlaspor'un 4, Göztepe ve Adanaspor'un ise 6 puan gerisinde bulunuyor. (DHA)