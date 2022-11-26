Görüşmeler sonucunda Özbek futbol adamları Başkan Seyit Mehmet Özkan'a Özbekistan yöresel kıyafetler hediye etti. Başkan Özkan da onlara adlarının yazılı olduğu Altınordu formalarından takdim etti. Özbekistan heyeti Altınordu Futbol Akademisi'nin mutfağında Altınordulu yöneticilere Özbek pilavı yaptı.

ÖVGÜYLE BAHSETTİLER

Özbekistan Futbol Federasyonu Çocuk Futbol Akademi Başkanı Ma'mur Saidqosimov, kendilerine yakın ilgi gösteren Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ederek, "Buraya geldiğimizden itibaren çok farklı duygular içindeyiz. Çok farklı bir ortamla karşılaştık. Özbekistan'dan 14-15 yaşındaki çocuklarımızı buraya getirip onların burada hazırlık maçları oynamalarını istiyoruz. Altınordu Futbol Kulübü ile de ilişkilerimizi geliştimek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler yapacağız" dedi.

Fargana Futbol Akademi Direktörü Şerzod Raimconov ve Kaşkadarya Futbol Akademi Direktörü Nurali Sultonov da geçmişte profesyonel futbol oynadıklarını hatırlatarak, "Altınordu'nun çok harika bir tesisi var. Bir futbolcunun yetişebilmesi için her türlü ortam mevcut. Zamanında bizde de böyle imkanlar olsaydı daha büyük liglerde oynardık" dediler.

DHA