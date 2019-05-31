Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 6 futbolcu yarın askerlik görevlerine başlayacak. Bedelli askerlikten yararlanan ön libero Berkay, stoper Sinan, stoper Hasan, stoper Enes Sığırcı, forvet Enes Kubat ve orta saha oyuncusu Okan vatani görevlerini yapmak üzere askeri birliklerine katılacak. Bu futbolcular 21 gün sürecek askerlik görevlerinin ardından futbol oynamaya devam edecek. Öte yandan Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun yaptığı toplantı sonrası sözleşmesi sona eren Hasan, Berkay, Sinan ve Sefa'ya yeni teklif sunma kararı alındı. İzmir ekibinin dış transferde 5 takviye yapacağı öğrenildi.