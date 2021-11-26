Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası teknik heyet ve oyunculara çiçek verip, baklava ikram etti. Dernek Başkanı Bezircilioğlu, son 5 müsabakasını kaybeden İzmir temsilcisine, "Bizler sizleri çok seviyoruz. Altınordu bizim takımımız, alacağınız her türlü sonuçta sizlerin yanınızdayız. Başarılı olacağınıza inanıyoruz" dedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Derneğimizin bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz. Daha önceki yıllarda böyle süreçler yaşadık fakat toparlanmayı bildik. Şu anda bir geçiş süreci yaşıyoruz" diye konuştu.

Ankaragücü'nün kadro kalitesi güçlü bir takım olduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Son haftalardaki güzel oyunumuzu skorla birleştiremedik ama oynanan oyun umut vermeye başladı. Bir yerden sonra güzel oyun skor da getirecektir. Ankaragücü maçında sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Sağ bek Rıdvan'ın cezalı olduğu Altınordu'da tedavileri süren Yusuf Can ve Şeref forma giyemeyecek.

DHA