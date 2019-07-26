TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun 15 yaşında profesyonel sözleşme imzalatıp A takıma aldığı orta saha oyuncusu Burak İnce, Erzurum kampında Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında attığı frikik golüyle alkış topladı. Müsabakanın ikinci yarısında Okan'ın yerine oyuna giren genç krampon, 66'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun talimatıyla topun başına geçti. Yaklaşık 25 metreden barajın üzerinden sol ayağıyla şık bir vuruş yapan Burak, kalecinin uzanamayacağı köşeden rakip fileleri sarsarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşma 2-2 sona erse de genç futbolcunun Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne attığı gol hem kendisine hem de kırmızı-lacivertli ekibe büyük moral oldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Burak İnce'nin bu tarz golleri ligde de atacağını belirterek, "Burak, henüz yolun başında. Öğreniyor, çalışıyor ve gelişiyor. Bundan hiç vazgeçmezse çok önemli bir yıldız olacaktır" dedi. Burak İnce, yeni sezonda A takımda şans bulursa 'lig tarihinin en genç oyuncusu' unvanını alacak.

DHA