Kırmızı-lacivertli ekibin bir maçta kat ettiği en çok mesafe 118 kilometre olarak kayıtlara geçti. İzmir ekibinde en fazla mesafe kat eden futbolcu 12.5 km ile ön libero Oğulcan Ülgün oldu. Altınordu'da Ahmet İlhan'ın bir maçta toplam 10.5 km mesafe kat ettiği, ayrıca 1.8 km yüksek hızla maçın yüzde 20'sini yüksek hız ve sprint ile oynadığı belirtildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Her antrenmanımız maç temposunda ve koşullarında olduğu için futbolcularımız bu rakamlara çıkabiliyor. Bu koşuların yüzde 70'i öne doğru taktiksel formasyonda yapılan koşular, yüzde 30'u savunma için geri yapılan koşular. Biz fiziksel antrenmanlarımızı futbolcularımız taktiksel kriterlerimizi kusursuz yerine getirsin diye yapıyoruz" dedi.

Bu arada teknik ekip, stoper Sinan, forvetler Ahmet İlhan, Ahmet Dereli ve Hüsamettin'e akademideki Passense sistemiyle çalışma yaptırdı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)