Altınordu’nun sağlık sponsoru Medicana oldu

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Altınordu'nun A takım ve futbol akademisindeki tüm teknik kadrolar ve oyuncuların önümüzdeki sezon boyunca antrenman ve maçlardaki yaralanmalarından kaynaklanan sağlık sorunları Medicana Sağlık Grubu tarafından çözümlenecek.

Tesis girişinde akademi oyuncuları tarafından karşılanan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal, yerleşkedeki besi, sera ve tarım alanlarını da inceledi. Tesislere hayran kaldığını ifade eden Ulvi Ünal, "Benim hakikaten nutkum tutuldu. Türkiye'de 14 hastanemiz var, tüm takımlarla yan yana olmaya çalışıyoruz. İzmir'de 7 kulüple anlaşma yapmıştık, bir tanesi eksikti. Bu halkanın çok önemli bir zinciriydi Altınordu. Şimdi çok mutluyum. Benim bundan sonra İzmir'deki takımım Altınordu. Çocuklar ayağınıza taş değmesin ama bir şey olursa biz yanınızdayız, sonuna kadar yanınızda olacağız. Buradaki başarı takdire şayan" dedi.

ÖZKAN: BUNDAN SONRA BİR AİLEYİZ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise sporcu sağlığının ve beslenmenin çok önemli faktörler olduğunu söyleyerek, "Oyuncuyu sadece yetiştirmek değil, fiziksel ve mental olarak çok iyi yetiştirmek gerekiyor. Altınordu olarak sporcu sağlığı ile ilgili eksiğimiz vardı. Burada Medicana Sağlık Grubu'yla bu eksiği tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra bir aile ve yol arkadaşıyız. El birliğiyle çalışacağız. Birlikte güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

Ziyarette Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve Medicana International İzmir Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Esra Fahracı Akhan da yer aldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)