Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonunu bay takım olarak geçiren düşme hattındaki Altınordu yarın 17'nci hafta müsabakasında evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Altınordu'da cezalı futbolcular Enis Destan ve Ahmet İlhan Özek maçta forma giyemeyecek. Sıralamada 13 puanla 18'inci basamakta yer alan kırmızı-lacivertlilerin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz. Bir an önce yukarılara tırmanmalıyız. Kocaelispor karşılaşması bu bakımdan bizim için çok önemli. Oyuncularıma inanıyorum" dedi.