İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu yarın evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Onur Özütoprak yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 TL'ten satışa sunuldu. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren ön libero Oğulcan dışında eksik bulunmuyor.

Ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altınordu, 24 puanla 14. sırada yer alırken, lider Hatayspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan 42 puanlı Erzurumspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. Altınordu, ilk yarıda deplasmanda 1-0 yenildiği rakibinin ligdeki 7 haftalık namağlup serisine son vermeyi hedefliyor. Kalesinde 23 maçta 17 gol gören Erzurum temsilcisi, ligde en az gol yiyen iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Furkan, Atakan, Muhammed, Metehan, Hüsamettin