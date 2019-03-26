Altınordu'nun orta saha farkı

Spor Toto 1. Lig'de milli araya 45 puanla Play-Off hattında giren Altınordu, rakiplerini orta saha oyuncularıyla vurdu.

26 Mart 2019, Salı 14:21
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Altınordu'nun orta saha farkı

Bu sezon 26 hafta sonunda filelere 37 gol bırakan kırmızı-lacivertlilerde 23 golü orta alanda görev yapan futbolcular kaydetti. İzmir ekibinde Anıl attığı 6 golle santrfor Serdar'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı. Bu periyotta Muhammed 4 kez gol sevinci yaşarken, Sefa ve Alican ise 3'er golle oynadı. 

Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Berkay Samancı bu sezon 2 defa rakip kalecileri mağlup etti. Genç oyuncu Atakan Üner de yine 2 gol atarak takıma katkı sağladı. Devre arasında Gazişehir Gaziantep'ten transfer edilen Okan Derici, Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor müsabakalarını boş geçmedi. Gurbetçi oyuncu Deniz David ise 1 defa topu filelerle buluşturdu. Orta saha oyuncularından maksimum verim alan Altınordu'da defans hattı 4, hücum oyuncuları ise 10 gol attı.

DHA

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