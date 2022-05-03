Şu ana kadar saha içinde gösterdikleri performansla bir yerlere geldiklerini ifade eden Eroğlu, " Süper Lig 'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u en iyi dönemlerinde deplasmanda yendik. Ligde kolay maç yok. Alttaki takımlar da kazanıyor. Kendi işimizi kendimiz görmek istiyoruz" diye konuştu.

Ligde pazar günü Kocaelispor deplasmanında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak 41 puanlı İzmir temsilcisi, 1 puan altında yer alan ateş hattındaki rakibini altında tutmaya çalışacak. "Ligde kalmaz bizim elimizde, başkasının değil. Bu önemli bir avantaj" diyen deneyimli teknik adam, "Bence ligin en formda ekiplerinden biriyiz. Kimseden çekinmiyoruz. Evet rakipler de kazanıyor ama bugüne kadar bileğimizin hakkıyla nasıl geldiysek, ligi de böyle tamamlayacağız" dedi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)