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Altınordu’nun konuğu Samsunspor

TFF 1. Lig’in 26. haftasının kapanış maçında Altınordu ile Samsunspor yarın İzmir’de karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

14 Mart 2021, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
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Altınordu’nun konuğu Samsunspor

Ligde son 7 maçını yenilgisiz geçen Altınordu, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Haftaya 45 puanla 5. sırada giren İzmir temsilcisi, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde 2. sıradaki Samsunspor’la puan farkını 2’ye indirecek.

Altınordu’da sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın Arslan ve Şeref Özcan yarın forma giyemeyecek.

Geçen hafta Adana Demirspor’a mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Samsunspor, 50 puanla 2. sırada yer alıyor. Samsun ekibi, yarın alacağı olası bir galibiyetle lider Giresunspor’la puanını eşitleyecek.

AA

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