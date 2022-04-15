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Altınordu'nun konuğu Manisa FK

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda aldığı 4 galibiyetin ardından Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altınordu yarın evinde Manisa Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

15 Nisan 2022, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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Altınordu'nun konuğu Manisa FK

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ege derbisinde Mehmet Türkmen düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribünü 100, numaralı tribün 1 TL'den satışa sunulurken, ev sahibi ekibi maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek. 

Ligde son 5 maçta topladığı 13 puanla 35 puana ulaşan ve düşme hattının 2 puan üzerinde 15'inci sırada yer alan Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı, 43 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 7'nci basamakta yer alan Manisa FK ise ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Altınordu'da tedavisi süren Ahmet Dereli, Manisa ekibinde ise sakat Nizamettin forma giyemeyecek. İlk yarıda Manisa'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

DHA

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