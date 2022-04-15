Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ege derbisinde Mehmet Türkmen düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribünü 100, numaralı tribün 1 TL'den satışa sunulurken, ev sahibi ekibi maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek.

Ligde son 5 maçta topladığı 13 puanla 35 puana ulaşan ve düşme hattının 2 puan üzerinde 15'inci sırada yer alan Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı, 43 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 7'nci basamakta yer alan Manisa FK ise ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Altınordu'da tedavisi süren Ahmet Dereli, Manisa ekibinde ise sakat Nizamettin forma giyemeyecek. İlk yarıda Manisa'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

DHA