İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de devre arasına 18 puanla 14. basamakta giren Altınordu, ikinci yarının ilk haftasında yarın 36 puanlı lider Hatayspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Turgut Doman düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL olarak satışa sunuldu. İzmir ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ara transfer döneminde 6 oyuncusuyla yollarını ayırıp Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali ve Ekol Hastenesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan'la anlaşan kırmızı-lacivertliler, güçlü rakibini yenerek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Her takımı yenecek güçteyiz" dedi.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Ravil, Sinan, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Okan, Atakan, Ali, Metehan