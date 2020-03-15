İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son iki maçında Altay ve Cesar Grup Ümraniyespor'a yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, yarın deplasmanda İstanbulspor karşısında çıkış arayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 27'nci hafta mücadelesinde Burak Şeker düdük çalacak. İzmir ekibinde tedavisi süren ön libero Oğulcan yine kadroda yer almayacak. Bu sezon deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, ilk dış saha galibiyetini almak için mücadele edecek. Altınordu ligde 27 puanla 14'üncü sırada yer alırken, 13'üncü basamaktaki İstanbulspor'un 32 puanı bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Furkan, Atakan, Muhammed, Okan, Metehan, Hüsamettin

ORTA OKULDA ŞAMPİYON

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U12 ve U14 takımı oyuncularının forma giydiği Selçuk Cumhuriyet Ortaokulu, küçüklerde ve yıldızlarda namağlup İzmir şampiyonu oldu. Küçüklerde 62 gol atıp 4 gol yiyen Selçuk Cumhuriyet Ortaokulu, yıldızlarda 46 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Kırmızı-lacivertliler, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli’yi makamlarında kupalarıyla birlikte ziyaret etti. İnci ve Sengel, çocukları tebrik ederken günün anısına fotoğraflar çektirdi.

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