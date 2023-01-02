Altınordu’nun ikinci devre hazırlıkları başladı

Kırmızı-lacivertli ekip, bugün gerçekleştireceği antrenmanla Teknik Direktör Gökhan Ünal yönetiminde ikinci yarının çalışmalarına resmen başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altınordu, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirilecek kampa tüm oyuncuların katılacağı açıklandı.

10 Ocak Salı gününe kadar Antalya’da kamp yapacak Altınordu, aynı gün İzmir’e dönecek ve ikinci yarı hazırlıklarına Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde devam edecek. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, Antalya’da bir tane de özel maç yapacak.