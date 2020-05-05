Niğde'de stoper olarak forma giyerken bu sezon geri döndüğü İzmir temsilcisinde sol bekte oynayan gurbetçi futbolcu, savunmada joker vazifesi gördü.

Altınordu'da 10 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Niğde Anadolu FK, tecrübe kazanıp Türk futboluna adapte olmamı sağladı. Altınordu için her an elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan Kahraman, "Salgın sona erdiğinde bambaşka bir Kahmaran olacağım" diye konuştu.

DHA