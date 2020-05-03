Altınordu'nun devre arasında Balıkesirspor'dan transfer ettiği Furkan Çil, kırmızı-lacivertli ekibin bir sistem takımı olduğunu belirterek, "Ben de ne görev verilirse yapmaya hazırım" dedi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evde kalan 27 yaşındaki oyuncu, "10 yıllık profesyonel kariyerimin büyük bölümünü senesini Balıkesirspor'da geçirdim. Futbol, görev dağılımlarının çok şekilde yapıldığı ve en küçük bir hatanın bile tüm takımı etkilediği bir oyun. Ben de bu bilinçle her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "Altınordu'daki uyum sürecini çabuk aştım. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun verdiği şansı iyi değerlendirip sekiz maçta forma giydim. Buranın insanı saran bir yapısı var. Bir futbol takımından çok bir kolej gibiyiz" ifadelerini kullandı.

DHA