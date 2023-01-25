Altınordu’nun gençleri kiralanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde kötü gidişattan dolayı ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. İzmir temsilcisi; Sakaryaspor'dan Emirhan Aydoğan, Eyüpspor'dan Erdem Gökçe, Çaykur Rizespor 'dan Selim Ay, Ümraniyespor'dan Metehan Mimaroğlu ve Menemen FK'dan da Ali Özgün’ü kadrosuna kattı.

5 takviye yapan kırmızılı-lacivertli ekibin kadrosunda sayısal anlamda önemli bir artış oldu. Durum böyle olunca kadrosunu rahatlatmak isteyen Altınordu, çareyi genç oyuncularının oynayacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri takımlara göndermekte buldu. Yaşanacak bu ayrılıkların ise önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

İHA