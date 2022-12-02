Altınordu’nun gençleri devlerle karşılaşacak

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U15 Takımı, hafta sonu Almanya’da dünyanın 15 yaş kategorisindeki en büyük salon turnuvaları arasında gösterilen MTU Hallen Cup’a katılacak. Geçtiğimiz yıllarda da turnuvaya katılan ve bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek şampiyonaya yine davet alan Altınordu U15 takımı organizasyonda Barcelona, Manchester United, Bayern Munih, Ajax, Chelsea, Marsilya, Borussia Dortmund, Mainz 05, Kopenhag, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Stuttgart ve Schalke 04 takımlarıyla mücadele edecek.

İHA