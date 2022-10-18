Cumartesi günü deplasmanda 2 puanla son sıradaki Altaş Denizlispor 'la kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, gelecek hafta evinde 18'inci basamakta yer alan 6 puanlı Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Play-Off hattında yer alan Bodrumspor ve Pendikspor'la birlikte son 2 haftada puan kaybı yaşamayan 3 ekipten biri olan kırmızı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürerek ilk 7 hedefine yaklaşmaya çalışacak.

AKADEMİDEN GENÇLER SAHNEDE

Öte yandan yarın Tire'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Sapanca Gençlikspor'u konuk edecek Altınordu'da akademiden 6 genç futbolcu A takım kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Ufuk Kahraman, U18-19 takımından Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, Mehmet Ablay, Furkan Yöntem, Yusuf Talga ve Abdullah Soğucak'ı kadroya aldı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan antrenmanı akademi sporcuları da takip etti.

DHA