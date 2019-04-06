Altınordu’nun Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleştirilen U12 İzmir Cup start aldı... Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası turnuva toplamda 3 gün sürecek ve pazar günü final maçları oynanacak.

24 ülkeden 72 takımın katıldığı turnuvada toplam 1300 çocuk yer alırken, organizasyon alanı adeta karnaval yerine dönüştürüldü.

Geçen sene Alex de Souza’nın açılışını yaptığı organizasyonda bu kez başlama vuruşunu Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanından minik futbolcu adaylarının katıldığı turnuvaya Avrupa’nın da önde gelen kulüpleri U12 takımlarıyla katıldı.

4 büyükler de var

Organizasyonda Milan, Parma, Lazio, Manchester City, Chelsea, Monaco, Valencia, Ajax, Lyon, Valencia, Porto, Benfica, PSV, Celtic, Rangers, Marsilya ve Zenit gibi kulüpler yer alıyor. Süper Lig’den ise Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Bursaspor, Göztepe, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor, Ankaragücü ve Rizespor mücadele ediyor.

Berger: Eğitim çok önemli

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in başlama vuruşunun ardından U12 İzmir Cup Karma Takımı ile basın mensupları gösteri maçı yaparken, özel maçta Beşiktaş’ın unutulmaz oyuncularından Metin Tekin de yer aldı.

Sonrasında açıklamalarda bulunan Berger, “Bizim Türkiye’deki Suriyeli mültecilere verdiğimiz desteğin odaklandığı en temel alanlardan bir tanesi eğitim; çünkü eğitimin ne kadar kilit bir önem taşıdığını çok erken bir aşamada anladık. Çocukların sokaklara düşmesini ya da aşırı örgütlerin pençesine düşmesini istemeyiz. Bununla mücadele etmenin yollarından bir tanesi eğitim. Çocukların ileride geçimlerini sağlamaları, ailelerini kurabilmeleri için en önemli faktörlerden biri eğitim. Ülkelerine geri döndüklerinde ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri için eğitim çok önemli” dedi.

AB Projesi olarak turnuvada yer alan AB Dayanışma Takımı, Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşuyor.

Turnuvanın en özel takımı

Avrupa Birliği Dayanışma Takımı da sosyal sorumluluk projesi kapsamında U12 İzmir Cup’a katıldı.

Yaklaşık bir aydır Altınordu tesislerinde futbol eğitimi alan çocuklar, kısa sürede kazandıkları hünerlerini sergiledi.

AB Dayanışma Takımı’na Büyükelçi Christian Berger ile Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan özel olarak ilgilendi.

FANATİK orada...

Yazarımız Tunç Kayacı ve editörlerimiz Ömer Necati Albayrak ile Arda Erol da U12 İzmir Cup’ı yerinde takip ederken, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’yla da turnuvayı değerlendirdi.

İşte katılan tüm takımlar

A GRUBU:

Anderlecht (Belçika), AZ Alkmaar (Hollanda), Bursaspor , Celtic (İskoçya), Konyaspor , Lille (Fransa), Neftçi PFK (Azerbaycan), Sigma Olomouc (Çekya), Slask Wroclaw (Polonya)

B GRUBU:

Antalyaspor, Aspire Academy (Katar), Kızılyıldız (Sırbistan), Fenerbahçe , Hamburg (Almanya), Genk (Belçika), Leicester (İngiltere), Metz (Fransa), Porto (Portekiz)

C GRUBU:

AIK Solna (İsveç), Beşiktaş , Celta Vigo (İspanya), Chelsea (İngiltere), Karşıyaka , Kayserispor , Odense (Danimarka), Saint Pauli (Almanya), Zenit (Rusya)

D GRUBU:

Atalanta (İtalya), Galatasaray , Hammarby (İsveç), İzmirspor , Kasımpaşa , Manchester City (İngiltere), O.Ljubljana (Slovenya), Marsilya (Fransa), Rangers (İskoçya)

E GRUBU:

Milan (İtalya), AEK (Yunanistan), Ajax (Hollanda), Altay , Başakşehir , Brommapojkarna (İsveç), Charleroi (Belçika), Rizespor, Southampton (İngiltere)

F GRUBU:

Altınordu , Akhisar , Başakşehir, Montpellier (Fransa), PAOK (Yunanistan), Parma (İtalya), PSV (Hollanda), Rostov (Rusya), Wolverhampton (İngiltere)

G GRUBU:

Ankaragücü , Benfica (Portekiz), Cardiff (Galler), Club Brugge (Belçika), Qabala (Azerbaycan), Göztepe , Grasshopper (İsviçre), Twente (Hollanda), Valencia (İspanya)

H GRUBU:

Beroe (Bulgaristan), Bucaspor, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Midtjylland (Danimarka), Monaco (Fransa), Sivasspor, Trabzonspor