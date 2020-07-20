Altınordu'nun eskileri çok mutlu

TFF 1. Lig'de sezonu 14'üncü sırada tamamlayan Altınordu'nun 7 eski futbolcusu, İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra forma giydikleri kulüplerle ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 13:30 Son Güncelleme:
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Altınordu'nun eskileri çok mutlu

Lig şampiyonu Hatayspor'da forma giyen forvet Mirkan Aydın, orta saha oyuncusu Alican Özfesli, forvet arkası Gökhan Karadeniz ve stoper Yusuf Abdioğlu, Akdeniz ekibinin tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Mirkan 9, Gökhan 4, Alican ve Yusuf 2'şer golle takımlarına katkı sağladı.

Ligde ikinci sırayı alarak Süper Lig biletini kapan ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Altınordu'nun eski 3 oyuncusu Süper Lig coşkusu yaşadı. Doğu Anadolu temsilcisinde görev yapan stoper Hasan Hatipoğlu, sağ bek Murat Uçar ve sol bek Yusuf Acer, Süper Lig hedefine ulaşan Erzurumspor'un sevincine ortak oldu. Geçmiş sezonlarda Altınordu çatısı altında Play-Off'u kaçırma üzüntüsü yaşayan futbolcular bu kez hedefe ulaşmayı başardı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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