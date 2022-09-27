İlk 5 haftada 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşme hattında kalan kırmızı-lacivertliler 5 gol atıp, 8 gol yedi. Teknik heyet lige verilen arada takımın skor üretme sorununu çözmek için kolları sıvadı. Mücadele gücü ve oyunda kalma anlamında başarılı olduklarını dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, en büyük sıkıntıyı üçüncü bölgede yaşadıklarını söyledi.

İlk 5 maçta buldukları pozisyonları gole çevirmede eksik kaldıklarını ifade eden teknik patron Ufuk Kahraman, "Son olarak Manisa Futbol Kulübü ile oynadığımız hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızı görme şansımız oldu. Üçüncü bölge girişlerimiz fazlaydı. Penaltı kaçırdık, çok verimli bir karşılaşma oldu. Oyuncularımın oyun taktiğine sadık kalmaları sevindirici. Umarım bu performansımız ligde Keçiörengücü maçına yansır" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)