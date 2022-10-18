Altınordulu Mehmet Ablay, scoutların dikkatini çekiyor

Altınordu ile 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 2003 doğumlu Mehmet Ablay, altyapıda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Kulübünün U19 takımında 2 senedir kaptanlık pazubandını koluna geçiren genç oyuncunun, savunmada ve hücumda vermiş olduğu katkıyla scoutlar tarafından mercek altına alındığı öğrenildi.

U19 Elit A Ligi 2. Grup'ta forma giyen Ablay, geride bıraktığımız sezonda 2 asist kaydetmişti. Sağ ayağını iyi kullanan 19 yaşındaki genç futbolcu, takımında 5 numaralı formayı sırtlıyor.

1.75 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.







