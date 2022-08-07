Altınordulu gençleri kaptılar

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna alınmayan genç futbolcuları farklı liglerden kulüpler kaptı. İzmir ekibinin altyapısında yetişen isimlerden Ferhat Katipoğlu'nu aynı ligden Adanaspor transfer ederken, Altar Han Hidayetoğlu'nu bir alt ligde yer alan Düzcespor, Atalay Gürel'i Menemen FK, Tuncay Turgay Çağman ise Nazilli Belediyespor kadrosuna kattı.

3'üncü Lig'de mücadele eden kulüplerden Karşıyaka, Polat Abay ve Enes Kalyoncu'yu alırken, Karaman FK Mertcan Dağlı ile, Gümüşhanespor Tayfun Tatlı ve Berkcan Cengiz'le anlaştı. Altınordu patentli Aykut Çolakoğlu'nun geçen sezondan bu yana yer aldığı Karşıyaka'yla Mustafa Kaya'nın ise Modafen'le kiralık sözleşmeleri bu yıl da sürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde Ali Mert Aydın ve Hüseyin Solaklı kulüp arıyor.

DHA