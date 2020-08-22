Altınordulu gençlere Erzincanspor talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi satış listesine konulan 4 genç futbolcuya, 2. Lig'in yeni takımlarından Anagold 24Erzincanspor'un talip olduğu öğrenildi.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Altınordulu gençlere Erzincanspor talip

Geçen sezonun ilk yarısında Altınordu'da ikinci devrede ise 3. Lig kulübü Serik Belediyespor'da kiralık oynayan Fatih Aktay'ın yanı sıra 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da top koşturan forvet Embiya Ayyıldız, sol bek Hakkı Peker ve sağ bek Berkay Tekin için Erzincanspor'un nabız yokladığı belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, anlaşmaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bu arada Fatih Aktay'ı isteyen Turgutluspor'la anlaşma sağlanamadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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