Altınordulu gençlere Erzincanspor talip

Geçen sezonun ilk yarısında Altınordu'da ikinci devrede ise 3. Lig kulübü Serik Belediyespor'da kiralık oynayan Fatih Aktay'ın yanı sıra 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da top koşturan forvet Embiya Ayyıldız, sol bek Hakkı Peker ve sağ bek Berkay Tekin için Erzincanspor'un nabız yokladığı belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, anlaşmaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bu arada Fatih Aktay'ı isteyen Turgutluspor'la anlaşma sağlanamadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)