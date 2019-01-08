Altınordu'dan 2016'da 750 bin Euro bonservis bedeliyle aldığı Cengiz Ünder'i geçen sezon 15 milyon Euro'ya İtalya Serie A ekibi Roma'ya satarak kasasını dolduran İstanbul temsilcisi, şimdi de Alican'ın transferini bitirdi. Başakşehir, Altınordu forması giyen Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek.

Alican için Başakşehir, bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Cengiz Ünder de olduğu gibi Altınordu, sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu’da başarılar dileriz" denildi.

Altınordu'da profesyonel olan Alican, sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı. Son olarak Ümit Milli Takım'da forma giyen genç krampon, alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Ömer Necati Albayrak

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