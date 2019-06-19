Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Merih Demiral... Hepsinin ortak noktası büyük takımların; yabancı oyunculara para saçarken görmezden geldiği, yabancıların gelip yıldız yaptığı isimler olmaları. Buna son bir örnek daha var: Duhan Aksu... 1. Lig’den direkt olarak Zeki’yi Lille’e yollamayı başaran, ‘Kariyeri bitti’ denilen yerlileri dirilten İstanbul ekibinde, Fenerbahçe’de görmediği değeri gördü, Lille’den önprotokolü kaptı. Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı’nın özel bir röportaj yaparak düşüncelerini aldığı genç oyuncunun mesajları Türk futbolunda örnek gösterilen altyapı organizasyonuyla takdir toplayan Altınordu’yu da harekete geçirdi.

Altyapı talebi

Başkan Seyit Mehmet Özkan, resmi siteden TFF Başkanı Nihat Özdemir’e açık mektup yazdı, çağrıda bulundu. Özkan, altyapılarla ilgili bir toplantı yapılması halinde Duhan Aksu’nun da çağrılmasını ve düşüncelerinin alınmasını talep etti.

Değerli büyüğümüz Nihat Ağabey, “TFF Başkanı” olarak “İş Başı” yaptınız, hayırlı olsun. Birçok konuda beklentiler var, sizin öncelikleriniz var. Allah yardımcınız olsun. Benim gibi ‘Altyapıcılar’ın da sizden beklentileri var. Bir elin parmaklarından daha az, yani çok azınlıkta olduğumuz için bir yaptırım gücümüz yok. Bu nedenle ‘Aile’nin Babası’ olarak ‘Ev’in zayıf evlatlarını korumak, kollamak, onların önünü açmak konularında umudumuz sizsiniz. Günü kurtarmak mı? Geleceği kurgulamak mı? İşiniz gerçekten çok zor. Çünkü ikisini de bir arada yönetmek zorundasınız.

Arz ediyorum Sayın Başkanım, Sevgili Nihat Ağabey, Yönetim Kurulu olarak “masaya yatırma sırası” ‘Altyapıcılık’a gelince, bu toplantınıza lütfen, FANATİK’te röportajını bulacağınız İstanbulsporlu delikanlı Duhan Aksu’yu da çağırınız. Bu Delikanlı, bu toprakların bağrından çıkmış ve tüm sıkıntıları “birebir” yaşamış, haddini bilerek ve yeterince konuşan bir delikanlı.. Bu delikanlı Futbol Dünyası’na 10 yaşında girmiş. Şimdi 22 yaşında. Tam 12 yıldır her şeyi görmüş, her şeyi yaşamış.

“Altyapıcılık’ta neredeyiz, neler yapmalıyız, en azından işin neresinden başlamalıyız?” gibi soruları size en iyi şekilde anlatacak olan bu Delikanlı’dır Nihat Ağabey. Vallahi de billahi de inanarak yazıyorum; Duhan Aksu’yu çağırın, siz sorun, o anlatsın..

Saygılarımla,

Seyit Mehmet ÖZKAN

Altınordu Arması Yediemini