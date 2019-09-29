Altınordu’dan sert açıklama

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor’un yaz döneminde altyapılarından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz’ü hukuka ve mevcut talimatlara aykırı olarak geçersiz şekilde transfer ettiğini iddia etti.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, “Hukuka aykırılığın yeni sezon başlamadan önce tespit edilmesi için haziran ayı içerisinde başvuruda bulunmuş olsak da geldiğimiz nokta itibarıyla bu konuyla ilgili henüz bir karar verilememiştir. İngiltere ve İspanya’daki köklü kulüplerin fahiş miktarda para cezasına çarptırıldığı ve transfer yasağına maruz kaldığını gözlemlemekteyiz” denildi.