Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda kümede kalma savaşı vermeye hazırlanan Altınordu, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık oynadığı Ümraniyespor'dan ayrılan Eyüpsporlu eski kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, Sakaryaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan ve Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ile temaslarını sürdürün İzmir temsilcisi, şimdi de Tuzlaspor'dan stoper Sadi Karaduman'a kanca attı.

Teknik direktör Gökhan Ünal'ın kadrosunda görmek istediği Sadi, ilk yarıda Tuzlaspor formasıyla ligde 8, kupada 2 maçta görev yaptı. İstanbul ekibinden ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Kasımpaşa altyapısında yetişip Kahramanmaraşspor'da profesyonel olan Sadi; Darıca Gençlerbirliği, 1461 Trabzon, Hatayspor, Giresunspor ve Manisa FK kulüplerinde top koşturdu. (DHA)