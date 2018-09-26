Deneyimli teknik adam, Pendikspor'un maçın her dakikasında centilmence davranışlar sergilediğini taç atışlarının bile el değiştirmesini sağladığını söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Futboldun doğasında kazanmak veya kaybetmek var. Hepsi unutulur gider. Ancak bu tarz davranışlar, maçın sonucunun önüne geçerek tüm ülkemize örnek olur. Pendiksporlu futbolcular ve meslektaşım Sinan Yücer, bu açıdan çok güzel örnekler verdi. Kendilerine teşekkür eder, bu tarz hareketlerin ülkemiz geneline yayılmasını dileriz" dedi.

Taraflı tarafsız tüm futbolseverler de Sinan Yücer'e sosyal medya üzerinden övgüler yağdırıp bu davranışların herkes tarafından örnek alınmasını diledi.

KERİM ALICI KORKUTTU

Pendikspor'la oynanan karşılaşmanın 82'nci dakikasında rakibiyle kafa kafaya çarpışıp travma geçiren Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı yürekleri ağızlara getirdi. Apar topar ambulansla Pendik'te özel bir hastaneye kaldıran Kerim'in tomografisi çekildi. Altınordu'dan yapılan açıklamada genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kerim'i hastanede Fenerbahçe'de oynayan ikiz kardeyi Barış Alıcı, eski takım arkadaşı Fenerbahçe kalecisi Berke Özer ve Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge yalnız bırakmadı. Kerim, daha sonra taburcu edildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)



